Jour de la victoire : Pyongyang prépare un défilé militaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord préparerait une gigantesque parade militaire à l’approche du 70e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre de Corée, appelé au nord du 38e parallèle le « Jour de la victoire », le 27 juillet prochain. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia (RFA).La radio américaine a transmis les images satellites postées hier par Umbra Space sur ses réseaux sociaux. Les photos montrent des chiffres et des lettres indiquant « 70 », « victoire » et « succession », formées avec des pancartes qui seraient portées par un grand nombre de personnes, sur la place Kim Il-sung, à Pyongyang.Alors que le régime nord-coréen célèbre en grande pompe les événements des années se terminant par 0 et 5, plusieurs signes ont démontré qu’il avait commencé à préparer la cérémonie au plus tard en mai dernier.