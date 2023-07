Le Minjoo s’accorde pour renoncer à l’immunité d’arrestation des députés

Photo : YONHAP News

Les députés du Minjoo se sont mis d’accord pour renoncer à leur immunité d’arrestation, au cas où le lancement d’un mandat d’arrêt serait juste et acceptable aux yeux de la population. C’est ce qu’a annoncé hier le porte-parole de la première force de l’opposition Kim Han-kyu.Pour rappel, un comité d’innovation du parti de centre-gauche avait proposé plus tôt à ses élus d’abandonner ce privilège. Certains députés influents s’y étaient toutefois opposés. Ces derniers affirmaient qu'il s’agissait d’un outil qui protège les législateurs contre un pouvoir exécutif injuste, en leur permettant d’exercer leurs propres droits.Cependant, suite à une discussion au sein de la formation, ces opposants ont changé d’avis. Ils ont déclaré vouloir répondre aux attentes de la population auprès d’eux et retrouver le titre de mouvement éthique. Kim a indiqué que les membres partageaient le même avis, même si cet accord devait encore passer par une procédure de ratification selon la charte et le règlement du parti.