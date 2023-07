Fortes pluies : 13 régions désignées comme « zones sinistrées spéciales »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a désigné ce matin 13 collectivités locales, qui ont subi des dégâts importants suite aux récentes pluies diluviennes, comme « zones sinistrées spéciales ».Les régions concernées sont Yecheon, Yeongju, Mungyeong, Bonghwa dans la province de Gyeongsang du Nord, Cheongju et Goesan dans la province de Chungcheong du Nord, Gongju, Nonsan, Cheongyang et Buyeo dans la province de Chungcheong du Sud, ainsi qu’Iksan dans celle de Jeolla du Nord. Juksan-myeon à Gimje et la ville de Sejong en font également partie.Le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé que l’exécutif déclarerait de nouvelles zones sinistrées spéciales après avoir terminé rapidement les enquêtes. Une fois désignée comme zone sinistrée spéciale, cette région peut bénéficier d’une enveloppe destinée à réparer les dommages. Ses habitants recevront, eux aussi, une aide financière comme la réduction des tarifs des services publics.Le chef de l’Etat a aussi demandé de mobiliser tous les moyens pour soutenir la reconstruction des régions touchées par les précipitations et prévenir les pertes humaines supplémentaires. Yoon Suk-yeol a ordonné de venir en aide aux agriculteurs, victimes des averses, et de contrôler l’offre et la demande des produits agricoles. Il a, par ailleurs, averti le ministère de l’Environnement de bien gérer la gestion du niveau de l’eau. Il estimerait que les fortes pluies ont causé de gros dégâts, car le ministère n’avait pas exécuté correctement son ordre d’établir un système de gestion des cours d’eau scientifique.