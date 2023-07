BAD : révision à la baisse de la croissance économique sud-coréenne pour 2023

Photo : YONHAP News

La Banque asiatique de développement (BAD) a publié aujourd’hui son rapport annuel 2023 indiquant une croissance de 1,3 % pour la Corée du Sud. Il s’agit d’une prévision légèrement à la baisse comparée à la projection de 1,5 % faite en avril dernier. Et cette estimation est en dessous de tous les calculs établis par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Institut de développement de Corée (KDI) et le gouvernement de Séoul.Selon le ministère sud-coréen de l'Economie et des Finances, le ralentissement dans le marché des exportations, la diminution de la consommation privée, le faible taux d’investissements ainsi que la hausse du taux d’inflation à 3,5 % en seraient la cause.La BAD a également annoncé que sa prévision de croissance de l’économie sud-coréenne pour l’année 2024, à 2,2 %, reste inchangée. En revanche, les perspectives pour le taux d’inflation ont été révisées à la hausse, de 2 à 2,5 %. La raison : l’augmentation du prix de l’énergie et de l’alimentaire.Etablie en 1966 à Manille aux Philippines, cette banque multilatérale a pour mission de soutenir le développement économique et social dans la région Asie-Pacifique en s’assurant de la croissance économique durable, du développement social et de la bonne gouvernance. Elle compte aujourd’hui 67 pays membres.