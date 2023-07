70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée : début des célébrations

Le 27 juillet marquera le 70e anniversaire de la signature de l’armistice de la guerre de Corée qui s’est déroulée de 1950 à 1953.Une cérémonie a déjà été organisée aujourd’hui au Mémorial de la guerre à Yongsan pour honorer les combattants ainsi que les vétérans des Nations unies. Y étaient présents, les ambassadeurs de 16 nations qui ont pris part au conflit. L’événement a débuté avec le « Chant de la réunification » suivi par un dépôt de fleurs en hommage aux casques bleus, un spectacle organisé par la troupe d’enfants « Little Angels » ainsi qu’une exposition de photos de la DMZ montrant les atrocités de la guerre.Une marche commémorative pour la réunification et la paix dans le monde se déroulera jusqu’au 27 juillet, avec plus d'un million de participants originaires de 160 pays, dont notamment le Japon et les Etats-Unis.