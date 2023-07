Le sous-marin USS Kentucky a accosté hier à Busan

Photo : YONHAP News

Alors que la première réunion du groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain s’est tenue hier à Séoul, le sous-marin nucléaire stratégique américain USS Kentucky est arrivé au port de Busan, dans le sud-est de la péninsule. Sa venue, une première depuis 40 ans, démontre la volonté des alliés d’être fidèles à l’engagement des Etats-Unis de fournir leur dissuasion élargie au pays du Matin clair.Le président sud-coréen a déclaré le même jour, en conseil des ministres, que l’alliance entre Séoul et Washington se développerait comme un nouveau paradigme basé sur le nucléaire. Avant d'ajouter qu'elle empêcherait en amont les menaces atomique et balistique de Pyongyang.Durant le rassemblement du NCG à Yongsan, les deux nations sont convenues d’établir un système d’échange d’informations sur la question nucléaire et de déployer des actifs stratégiques américains dans la péninsule. Auprès des journalistes, Kim Tae-hyo, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence sud-coréenne, a indiqué que la Corée du Sud et les USA se dirigeraient vers le système de dissuasion élargie unifié qui leur permettraient de discuter, de prendre des décisions et d’agir ensemble.Les deux nations ont aussi décidé de concrétiser les plans de mener des opérations nucléaires conjointes. Elles ont précisé que des avions de combat sud-coréens escorteraient des bombardiers stratégiques américains durant les manœuvres. Kurt Campbell, le coordinateur pour l’Indopacifique du Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis, a souligné que la réponse de l’alliance aurait des effets puissants et décisifs face à l’usage d’armes atomiques de la part de la Corée du Nord.A la question sur la possibilité que d’autres pays puissent rejoindre le NCG, Séoul et Washington ont répondu que le corps consultatif ne concernait que les relations bilatérales.