Pyongyang tire deux missiles balistiques à courte portée vers la mer de l'Est

Photo : KBS News

La Corée du Nord a lancé, dans la nuit de mardi à mercredi, deux missiles balistiques à courte portée depuis Sunan, dans les environs de Pyongyang, en direction de la mer de l'Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les tirs ont été détectés vers 3h30 et 3h46. Ces projectiles ont chacun parcouru quelque 550 km avant de chuter dans la mer. Tout en restant sur le qui-vive, l’armée sud-coréenne a analysé minutieusement leur nature et ce en collaboration avec les autorités militaires américaines.Cette nouvelle provocation balistique du Nord a eu lieu au lendemain du lancement des activités du groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain. De l’avis des experts, les derniers tirs de missiles nocturnes sont aussi une démonstration de force face à la venue du sous-marin américain USS Kentucky, au port de Busan. En effet, les deux projectiles ont chacun volé sur une distance identique à celle entre Pyongyang et Busan.Lundi, la sœur puissante du leader nord-coréen, Kim Yo-jong, avait menacé Washington en affirmant que plus il renforce sa dissuasion élargie et étend son alliance militaire, plus ses pourparlers avec le régime communiste s’éloignent. Tout en annonçant une nouvelle provocation. Avant la bravade du jour, le dernier lancement du royaume ermite, rappelons-le, remontait à il y a tout juste une semaine. Il avait tiré ce jour-là un ICBM de type « Hwasong-18 ».