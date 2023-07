Fortes pluies : le bilan s'alourdit et les écoles touchées entrent en vacances précoces

Photo : YONHAP News

44 morts et six disparus, c’est le bilan provisoire des pluies torrentielles qui s’abattent sur tout le pays depuis le 9 juillet qui a été publié, ce matin à 11h, par le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Le nombre de blessés s’élève toujours à 35.La majorité des victimes se trouvaient dans la province de Gyeongsang du Nord et celles de Chungcheong du Sud et du Nord. La première région a recensé 27 morts ou disparus, et 17 blessés, ce notamment à cause de plusieurs glissements de terrain. Dans le Chungcheong, où le tunnel d’Osong a été submergé, les précipitations ont causé la mort de 17 personnes.Sur le plan national, près de 16 000 individus ont été évacués. Parmi eux, 7 843 restent toujours dans des abris temporaires. Un total de 422 habitations ont été inondées ou détruites.Ce n’est pas tout. Environ 33 000 hectares de terres agricoles, de rizières et de vergers ont également été emportés par le déluge ou ensevelis sous des débris. Dans les fermes d'élevage, un peu moins de 800 000 bêtes ont perdu la vie à cause des inondations.Les établissements scolaires n’ont pas pu non plus échapper aux intempéries. 75 écoles ont été ravagées sur l’ensemble du territoire. D’après le ministère de l’Education, jusqu’à hier soir, quatre parmi elles ont alors décidé de faire rentrer les élèves à la maison plus tôt que d’habitude ou d’avancer même la date des vacances d’été.