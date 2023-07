Météo : une éclaircie en cette période difficile

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair ont passé un mercredi au sec et sous une chaleur de plomb. Les températures ont grandement augmenté aujourd’hui atteignant les 33°C dans de nombreuses villes.Après plusieurs journées grisâtres et pluvieuses, le ciel s'est de nouveau éclairé sur quasiment tout le territoire. Des averses ont cependant eu lieu dans certaines régions centrales.Le principal changement par rapport à hier est les valeurs affichées sur le mercure. Déjà très élevées dans la matinée, elles oscillaient entre 22 et 24°C, avec 25°C sur l’île méridionale de Jeju. Dans l’après-midi, le thermomètre a pris dix degrés dans plusieurs villes, notamment à Séoul et à Daejeon, affichant ainsi 33 et 32°C respectivement. Daegu et Gwangju ont aussi observé 32°C. Jeju a, pour sa part, atteint les 30°C.Dans ces conditions, Météo-Corée a émis des avertissements de vague de chaleur dans la capitale et dans différentes zones centrales. Elle a également alerté sur le retour des nuits tropicales.Cet épisode de canicule devrait perdurer jusqu’à vendredi, avant le retour, le lendemain, de la pluie.