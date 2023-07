NIS : le retour de Kim Yong-chol suscite des inquiétudes

Photo : YONHAP News

Le Service national du renseignement (NIS) prévoit que Pyongyang mènerait davantage de cyberattaques contre la Corée du Sud à l’approche de ses élections législatives, en avril prochain. Et le retour de Kim Yong-chol, présenté autrefois comme le bras droit du dirigeant nord-coréen, sur le devant de la scène a renforcé ses inquiétudes.Un haut officiel du NIS a rappelé aujourd’hui, lors d’une rencontre avec les journalistes, que Kim avait dirigé une attaque par déni de service distribué, ou DDoS, en 2009, la destruction du réseau informatique de la banque Nonghyup en 2011 et les cyberattaques des 20 mars et 25 juin 2013. Il craint ainsi que de nouvelles bravades numériques puissent provoquer une confusion au sein de la société sud-coréenne.Le représentant du NIS a aussi estimé que le royaume ermite pourrait se concentrer sur le vol de technologies de pointe des principaux pays pour recueillir des informations liées aux industries spatiale et de la défense. Selon lui, les attaques nord-coréennes contre les logiciels de chaînes d’approvisionnement ont plus que doublé au premier semestre par rapport au précédent.L’agence des services secrets prévoit donc de réagir aux tentatives de vols numériques en coopération avec les pays alliés et le secteur privé. Il compte aussi renforcer son système de réponse, en fournissant des solutions de sécurité basées sur l’intelligence artificielle.