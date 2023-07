Tourisme : plus de 3 millions de sud-Coréens ont voyagé au Japon au 1er semestre

Photo : YONHAP News

Plus de 10 millions d'étrangers se sont rendus au Japon au premier semestre de cette année. C'est la première fois que ce chiffre a franchi ce seuil en quatre ans. Les sud-Coréens y ont représenté la plus grande part.Selon les statistiques rendues publiques hier par l'Office national de tourisme japonais, quelque 10,7 millions de touristes étrangers ont visité l'archipel durant les six premiers mois de l’année.A en croire l'agence de presse nippone Tokyo News, pour le mois de juin, le chiffre mensuel a atteint 2,07 millions. La dernière fois que la barre des deux millions avait été dépassée remonte à janvier 2020.Par pays de provenance, c'est la Corée du Sud qui a occupé la tête du classement, avec 29,2 %, soit plus de 3,1 millions de voyageurs, suivie par Taïwan (1 770 000), les Etats-Unis (970 000) et Hongkong (910 000).Quant à la Chine, qui était en tête du podium avant la pandémie de COVID-19, seuls 590 000 chinois se sont déplacés vers le pays du Soleil levant. Ce recul peut s'expliquer notamment par l'interdiction maintenue par Pékin des voyages en groupe au Japon.Tokyo a recommencé à accueillir des groupes de touristes en juin 2022, avant de rouvrir ses frontières progressivement et de reprendre en octobre la mesure d'exemption de visa en faveur des voyageurs venus de 68 pays et régions, dont la Corée du Sud.