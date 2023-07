Yoon Suk-yeol promet une réponse écrasante à la menace nord-coréenne à bord de l’USS Kentucky

Photo : YONHAP News

« La Corée du Sud et les Etats-Unis réagiront, de manière écrasante et ferme, aux menaces nucléaire et balistique nord-coréennes qui se sophistiquent, à travers les déploiements réguliers de l’arsenal stratégique américain près de la péninsule ». C’est ce qu’a déclaré hier Yoon Suk-yeol à bord de l’USS Kentucky, arrivé la veille dans le port de Busan.Pour rappel, c’est la première fois en 42 ans que les USA ont envoyé au sud du 38e parallèle un sous-marin lanceur d'engins américain (SNLE). L’USS Kentucky est l’un de leurs actifs stratégiques représentatifs. Il peut transporter jusqu’à une vingtaine de missiles nucléaires, dont la portée est supérieure à 10 000 km. Ces projectiles ont été conçus pour être tirés même depuis le beau milieu du Pacifique.La présence à Busan de ce mastodonte se veut donc, semble-t-il, être un geste visant à souligner que la promesse de Washington pour la dissuasion élargie protégeant Séoul contre l’attaque atomique de Pyongyang est aussi puissant que la parole. Comme on peut le constater dans les propos du commandant des forces combinées sud-coréano-américaines. En effet, Paul LaCamera a affirmé que la virée sud-coréenne du sous-marin illustrait bien un engagement indéfectible de son pays envers son allié sud-coréen.Dans sa prise de parole à bord de l’USS Kentucky, le président Yoon est aussi revenu sur la déclaration qu’il avait signée avec Joe Biden lors de sa visite à Washington en avril dernier. Selon lui, son enjeu est de dissuader le régime de Kim Jong-un de rêver de la provocation et de le mettre en garde contre sa fin, en cas de bravades répétées.Quoi qu’il en soit, le pays communiste va probablement continuer ses démonstrations de force et les Etats-Unis répondront en sortant régulièrement leurs griffes nucléaires dans la péninsule. Il est alors évoqué la possibilité que la Chine et la Russie tentent de les contrer.