70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée : Pyongyang prépare de nombreuses manifestations

A une semaine du 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée, de nombreux événements commémoratifs sont en préparation en Corée du Nord.Selon l'agence centrale de presse nord-coréenne KCNA, une exposition dédiée à cette occasion a été inaugurée aujourd'hui, sous le nom « le 27 juillet, le jour lumineux de la grande victoire ». Les visiteurs peuvent découvrir des images, des photos et des documents sur le fondateur du régime communiste, Kim Il-sung, et ses successeurs, son fils Kim Jong-il et son petit-fils Kim Jong-un.Les visites au site historique de la guerre de Corée se multiplient. Ce haut lieu où Kim Il-sung avait installé le haut commandement durant le conflit fratricide a été rénové en 2015 en Musée historique de la révolution. Un bâtiment qui s’étend sur une superficie de 1 700 mètres carrés. La salle du commandement et l'école populaire de Samsok ont également été restaurées.Selon la KCNA, environ 10 000 personnes, travailleurs, soldats, étudiants, venus de 160 institutions dont la Société des chemins de fer et l'université Kim Il-sung, ont fait un pèlerinage à ce site symbolique.Rappelons que la Corée du Nord appelle la guerre de Corée « la guerre de libération de la patrie » et célèbre le jour de l’armistice, le 27 juillet donc, qu'elle a désigné en 1996 comme « le Jour de la victoire ».Ces événements, dont un immense défilé militaire, sont organisés cette année en grande pompe. En effet, le pays communiste commémore généralement les 5es et 10es anniversaires de manière spectaculaire.