Nouvelle réunion des négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

Comme prévu, c’est aujourd’hui que les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et nippon se retrouvent pour échanger sur les moyens de faire face au dossier atomique nord-coréen et pour partager l’évaluation de la situation dans la péninsule.Kim Gunn, Sung Kim et Takehiro Funakoshi se rencontrent cette fois dans la ville touristique de Karuizawa au Japon. Leur précédent entretien a eu lieu en avril à Séoul.Aujourd’hui, les trois hommes doivent condamner les provocations nord-coréennes qui s’enchaînent, dont le dernier lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, le 12 juillet. Ils doivent aussi contredire, d’une seule voix, l’affirmation de Pyongyang, qui rejette sur Séoul et Washington la responsabilité de l’escalade des tensions dans la péninsule.Leurs discussions doivent aussi porter sur l’élargissement de la coopération entre leurs pays pour empêcher le Nord de poursuivre ses bravades. Il peut s’agir de durcir leurs propres sanctions respectives à son encontre, d’autant que le Conseil de sécurité des Nations unies ne parvient pas à jouer son rôle.Il sera également question du blocage des cyberactivités illégales, qui financent le développement atomique et balistique du royaume ermite. Sans oublier le départ réussi du groupe consultatif nucléaire (NCG) Séoul-Washington.Outre les pourparlers à trois, l’émissaire sud-coréen prévoit un tête-à-tête aujourd’hui avec Funakoshi et demain avec son homologue américain.