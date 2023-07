Industrie de l'armement : la diplomatie et la défense sud-coréennes réunies pour booster les exportations

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères et celui de la Défense ont lancé un organe consultatif commun afin d'établir des stratégies de soutien à l'exportation de l'industrie de la défense du pays.La réunion inaugurale sur le réseau des exportations d'armements par région a ainsi été organisée hier sous la co-présidence de deux vice-ministres concernés. Des ambassadeurs sud-coréens en Europe y ont également participé par visioconférence, pour présenter l'état des lieux de l'industrie sur le vieux continent et les conditions préalables à la pénétration des industriels de la défense du pays du Matin clair sur le marché européen.Oh Young-joo, la seconde vice-ministre des Affaires étrangères, a souligné dans son allocution d'ouverture que ce « fast track », ou processus accéléré, de la coopération ministérielle, permettrait de renforcer les stratégies de l'exportation d'armements et de rejoindre les quatre premiers pays exportateurs du monde en la matière.L'organe consultatif organisera également des réunions du genre pour soutenir les expéditions d'équipements militaires « made in Korea » vers le Moyen-Orient et l'Asie.