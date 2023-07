Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida pourraient se retrouver le 18 août à Camp David

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a proposé une nouvelle rencontre avec les dirigeants sud-coréen et japonais, à Washington, lors de leur brève entrevue organisée en marge du sommet du G7 à Hiroshima au Japon, en mai.Depuis, leurs pays continuent de se coordonner sur la date. Ils seraient désormais proches d’un accord. Ce sera vraisemblablement pour le 18 août à Camp David, la résidence de villégiature des chefs d’Etat américains.Jusqu’à présent, Joe Biden, Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida se sont toujours entretenus en marge de conférences multilatérales. C’est donc la première fois qu’ils se retrouveront seulement à trois.A cette occasion, ils doivent faire le point sur les mesures prises en vue de concrétiser, avant la fin de l’année, leur engagement établi lors de leur sommet de l’an dernier. Il a alors été décidé de partager en temps réel les informations sur les tirs de missiles nord-coréens.Les trois leaders doivent aussi souligner l’importance de la paix et la stabilité dans la région et échanger sur les moyens de coopération en matière sécuritaire, et ce afin de faire face aux menaces nord-coréennes. Il serait également question de collaboration dans le domaine des technologies de pointe ainsi que de résilience des chaînes d’approvisionnement des semi-conducteurs ou des batteries.Les observateurs n’excluent pas non plus la possibilité pour les USA et leurs deux principaux alliés d’Asie d’aborder l’éventuelle dissuasion élargie trilatérale.