NIS : la Corée du Nord a dérobé 700 millions de dollars de cryptomonnaies en 2022

Photo : YONHAP News

Le renseignement sud-coréen a annoncé avoir vérifié que rien que l’an dernier, la Corée du Nord avait dérobé quelque 700 millions de dollars sur les plateformes d'échanges de cryptomonnaies étrangères, et non pas sud-coréennes.Dans une conférence de presse donnée hier, le Service national du renseignement (NIS) a précisé que ces vols avaient été effectués à deux reprises seulement, et que la somme ainsi obtenue pourrait permettre au pays communiste de procéder à un total de 30 lancements d’ICBM.A en croire un des responsables du NIS, le royaume ermite n’a pour autant pas encore pu monétiser les actifs virtuels dérobés. Et le régime de Kim Jong-un a promis de nouveaux tirs de satellite et le renforcement de ses capacités nucléaire et balistique lors de la 8e réunion plénière du Parti des travailleurs, et multiplie les piratages informatiques dans les domaines de l’espace et de l’armement.Toujours selon le même officiel, l’argent gagné par les hackers nord-coréens représenterait près de 30 % de l’ensemble des sources de devises étrangères de leur pays.Le renseignement sud-coréen a par ailleurs affirmé que le mois dernier, un nord-Coréen spécialisé dans les technologies de l’information avait tenté, en vain, d’occuper un poste dans la succursale à l’étranger d’une entreprise sud-coréenne de l’énergie, en fournissant de faux papiers. Et d’ajouter que les facultés des TI et de l’ingénierie sont très convoitées au nord du 38e parallèle, tandis qui celle de la médecine l’est au sud.