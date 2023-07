Brian Nelson : la Corée du Nord représente une importante menace pour le marché financier numérique

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire du département du Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier a pointé du doigt la Corée du Nord et la Russie.Lors d’un colloque organisé hier par le Centre pour une nouvelle sécurité américaine (CNAS), un think tank basé à Washington, Brian Nelson a en effet affirmé que ces pays représentaient les deux plus grandes menaces pour le marché financier numérique. Avant d’ajouter que le régime de Kim Jong-un dépend très largement des actifs virtuels pour développer des armes de destruction massive, en qualifiant cela d’une très importante menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Dans la foulée, il a souligné la nécessité de bloquer la circulation de tels fonds.Le haut responsable en a profité pour revenir sur le rapport publié en avril par son ministère sur l’évaluation des risques de financement illicite de la Finance décentralisée (DeFi). Selon lui, ce document met en cause l’exploitation de faille de l’écosystème par les cybercriminels, particulièrement ceux de Pyongyang et de Moscou.