Fortes pluies : plus de la moitié des dommages recensés sont restaurés

Photo : YONHAP News

Le bilan des récentes pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Corée du Sud s'alourdit. Au total 2 278 cas ont été signalés jusqu’à présent. Un point toutefois positif, les travaux de restauration d'urgence ont été achevés pour 1 332 d’entre eux.Le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a recensé, jusqu'à 6h ce matin, 1 169 installations publiques détruites, dont 463 dans la province de Chungcheong du Sud. 146 routes et 255 berges de rivières, entre autres, ont été endommagées dans cette région.Quant aux propriétés privées, 1 109 cas ont été recensés. La province de Chungcheong du Nord a été la plus touchées avec 389 cas. 542 habitations ont été inondées et 125 détruites.Ce n’est pas tout. Quasiment 33 000 hectares de terre agricoles, de rizières et de vergers, qui représentent plus de la moitié de la superficie de Séoul, ont été submergées. Dans les fermes d'élevage, près de 800 000 bêtes ont perdu la vie à cause des inondations.Au total 17 810 individus répartis dans quinze régions ont été évacués. Parmi eux, 3 193 sont toujours dans des abris temporaires.Le bilan de pertes humaines reste inchangé depuis hier après-midi, avec 46 morts et quatre disparus. La majorité des victimes se trouvaient dans la province de Gyeongsang du Nord, qui déplore 24 décès et trois personnes introuvables. A noter que le soldat du Corps des marines disparu hier lors des opérations secouristes dans la province de Gyeongsang du Nord a été retrouvé sans vie 14 heures après sa disparition.Par ailleurs, à l’échelle nationale, 208 routes, 731 rives et 12 parcs nationaux, entre autres, sont interdits d'accès. Les trains à grande vitesse circulent à une vitesse réduite ou sont, pour certains, toujours immobilisés, tandis que la plupart des trains ordinaires sont à l’arrêt.Toutefois, les conditions météorologiques s’améliorant, l'alerte de fortes pluies a été levée hier matin par Météo-Corée sur l’ensemble du territoire. Et depuis hier 19h, l'avertissement lancé par le CDSCHQ est retombée de deux niveaux, de 3 à 1, tandis que pour celui de dommages aux intempéries, le niveau d'alerte reste toujours maximal.