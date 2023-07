Soldat américain en fuite : Pyongyang reste silencieux

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la Maison blanche a annoncé hier être toujours sans nouvelles de Travis King, du nom du soldat américain en fuite en Corée du Nord. Il a franchi mardi, sans autorisation, la frontière intercoréenne au cours d’une visite guidée dans la zone de sécurité commune (JSA) à Panmunjom.La présidence américaine a précisé que le Pentagone avait directement contacté l’armée du pays communiste, mais pour l’heure, il n’a reçu aucune réponse. Avant d’ajouter qu’il continue à travailler pour connaître la situation et la localisation du militaire. Sa porte-parole Karine Jean-Pierre a affirmé que l’objectif numéro un était de vérifier sa sécurité et que tous les efforts étaient déployés pour le rapatrier.Pour sa part, le département d’Etat a détaillé que pour cela, la Suède, qui a ouvert son ambassade à Pyongyang et le gouvernement de Séoul étaient en train de collecter les informations.Dans un entretien avec la presse locale, la mère de l’homme, qui avait d’ailleurs passé auparavant deux mois en prison en Corée du Sud, a révélé avoir passé un coup de fil à son fils il y a quelques jours et prier pour son retour sain et sauf.Le Nord reste toujours silencieux sur cet incident mystérieux, qui est intervenu à un moment où les relations Pyongyang-Washington restent tendues. Les médias étrangers évoquent la possibilité qu’il crée un casse-tête diplomatique.