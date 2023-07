Kotra : le poids de la Chine dans le commerce nord-coréen au plus haut depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La dépendance commerciale de la Corée du Nord envers la Chine s’est accrue. L’an dernier, 96,7 % des échanges nord-coréens se sont faits avec l’empire du Milieu, contre 95,6 % en 2021. Les chiffres n’ont jamais été aussi élevés depuis que Kim Jong-un a pris les rênes du royaume ermite. C’est en tout cas ce qu’on a appris d’un rapport dédié, publié aujourd’hui par l’Agence sud-coréenne pour la promotion des échanges commerciaux et des investissements (Kotra).La Chine est donc le premier partenaire commercial indiscutable du Nord devant le Vietnam, l’Argentine, le Nigéria et les Pays-Bas, dans l’ordre.En 2022, le montant de l’ensemble des exportations nord-coréennes a atteint environ 160 millions de dollars et celui des importations 1,42 milliard de dollars, en hausse de 94 et 126 % respectivement, sur un an.Parmi les produits phares d’exportation figurent l’acier, les combustibles minéraux ou encore l’huile minérale. Il est aussi à noter que la ressource la plus achetée par le Nord aux pays étrangers est le pétrole brut et raffiné.Un responsable de la Kotra estime que le volume des échanges commerciaux sino-nord-coréens a enregistré une hausse l’an dernier dans le sillage de l’affaiblissement de la pandémie de coronavirus et de la reprise des échanges ferroviaires transfrontaliers.