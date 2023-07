Kim Gunn préconise le renforcement de la coopération Séoul-Washington-Tokyo pour dénucléariser Pyongyang

Photo : YONHAP News

En visite à Karuizawa au Japon, le négociateur nucléaire sud-coréen a affirmé que Kim Jong-un avait échoué à obtenir des résultats attendus dans ses chantiers prioritaires comme l’économie et la sécurité nationale pour se retrouver dans l’impasse. Avant d’insister sur la nécessité de couper la source de financement du programme balistique nord-coréen notamment en rapatriant les travailleurs du Nord à l’étranger, et d’étoffer davantage la coopération entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon pour conduire le pays communiste vers le chemin de sa dénucléarisation.Kim Gunn a fait cette remarque dans sa prise de parole au début de sa nouvelle réunion avec ses homologues américain et nippon, qui s’est tenue aujourd’hui dans la ville japonaise.L’émissaire sud-coréen a détaillé que si Pyongyang avait cherché à se rétablir par ses propres moyens, il était en proie à la faillite économique après avoir utilisé les ressources rares pour développer ses programmes atomique et balistique. Kim a également fustigé le royaume ermite pour s’attacher trop à l’atome et pour se livrer à des actes illicites de manière répétée, et ce en niant le prestige du Conseil de sécurité des Nations unies.Le haut diplomate en a profité pour rappeler l’enjeu significatif du lancement officiel du groupe consultatif nucléaire sud-coréano-américain, mardi à Séoul, et pour condamner avec fermeté les tirs de deux missiles balistiques de courte portée nord-coréens, hier. Il a pourtant tenu à redire que la porte du dialogue avec la Corée du Nord est toujours ouverte.