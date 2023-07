Météo : les nuages repeuplent le ciel du pays du Matin clair

Photo : KBS News

Après une journée et demie de beau temps, les nuages ont refait leur apparition dans le ciel sud-coréen. Alors que la matinée était très ensoleillée, avec des températures déjà très élevées, 22°C en moyenne, l’après-midi et la fin de journée ont été un peu plus couverts. Des averses sont même tombées dans certaines villes, notamment à Andong, dans l’est, et à Gwangju, dans le sud-ouest.Par ailleurs, le mercure a de nouveau affiché des valeurs assez hautes. Les deux tiers nord du pays ont observé entre 31 et 33°C. Sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, il n’est pas allé au-delà des 30°C. Des avertissements de vague de chaleur sont toujours en vigueur dans la zone métropolitaine, dont Séoul, dans la province de Gangwon et la ville de Daegu.Cependant, les températures devraient entamer une baisse considérable à partir de demain avec notamment le retour des fortes pluies.