NewJeans : le clip « Cool With You » avec Tony Leung atteint 6 millions de vues en 13 heures

Photo : YONHAP News

Le nouveau clip du girls band sud-coréen NewJeans, « Cool With You », a été visionné plus de 6 millions de fois sur YouTube en à peine 13h après sa sortie. Dévoilé jeudi, il s’agit d’une adaptation moderne du mythe grec d’Eros et Psyché.C’est l’actrice Jung Ho-yeon, devenue célèbre grâce à la série « Squid Game », qui a incarné justement Eros, qui abandonne tout pour le grand amour.A la fin de la vidéo, on retrouve également un autre visage familier. Celui de Tony Leung. La star hongkongaise, qui est tout de suite tombé sous le charme de son personnage charismatique, a d’ailleurs joué sans être rémunéré. L’acteur, qui a beaucoup été apprécié par le public pour sa prestation dans « In The Mood For Love », a expliqué qu’il a voulu offrir un petit cadeau aux fans sud-coréens à travers cette participation.