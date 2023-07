USS Kentucky à Busan : Pyongyang menace d’utiliser l’arme atomique

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fortement réagi à l’arrivée de l’USS Kentucky à Busan, la plus grande ville portuaire de sa voisine du Sud. Cette fois, c’est son ministre de la Défense qui a pris la relève de Kim Yo-jong, la sœur du leader du régime Kim Jong-un, pour lancer un avertissement.Dans un communiqué publié hier soir, Kang Sun-nam a martelé que le déploiement de ce sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) américain « pouvait correspondre à une condition d’utilisation de l’arme atomique », en le qualifiant de « la menace nucléaire la plus ouverte et directe contre le Nord ». Avant d’ajouter que « des affrontements militaires sur la péninsule deviennent désormais réalité ».L’an dernier, le pays communiste a adopté une nouvelle loi l’autorisant à utiliser des armes nucléaires en cas d’attaque atomique d’une puissance étrangère contre lui, ou lorsqu’elle est jugée imminente.Le chef de la défense nord-coréenne a également indiqué que l’armée américaine devait se rendre compte que son actif stratégique était entré dans un secteur maritime « très dangereux ». Il a dans le même temps menacé la Corée du Sud, en l’appelant « la République de Corée » comme l’avait précédemment fait la sœur de Kim Jong-un. Selon lui, l’utilisation des forces militaires sud-coréennes contre son pays deviendra « l’option la plus pitoyable ».Pour rappel, le submersible américain est arrivé mardi à la base navale de Busan. Dès le lendemain, Pyongyang a fait part de son mécontentement en lançant deux missiles balistiques de courte portée.