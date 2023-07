Fortes pluies : le vice-Premier ministre annonce un soutien pour les victimes

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a déclaré aujourd’hui que le gouvernement mobiliserait toutes ses capacités politiques en matière de finance et de fiscalité pour soutenir les victimes des inondations causées par les récentes fortes pluies et pour une restauration rapide des dégâts subis.Lors d'une réunion ministérielle d'urgence tenue ce matin, Choo Kyung-ho a affirmé que les autorités fourniraient une aide pécuniaire de rétablissement en utilisant les ressources disponibles, telles que le budget pour les mesures de catastrophe et de désastre. Il a également annoncé offrir des assistances d'urgence en fournissant des moyens de subsistance, en payant les frais de réparation de logement, et en proposant des abris temporaires afin d’épauler les sinistrés.Pour assurer la stabilité de l'approvisionnement en produits agricoles, des moyens de compensation suffisants seront aussi mis en œuvre rapidement pour permettre aux agriculteurs affectés de reprendre leurs activités.Choo a également ajouté que, compte tenu des préoccupations sur l’instabilité de l’approvisionnement de certains articles, l’exécutif ferait de son mieux pour le consolider et éviter que les dommages provoqués par les pluies diluviennes ne se répercutent sur les prix des denrées alimentaires.Le vice-Premier ministre a alors présenté un ensemble de mesures, telles que le soutien à la replantation de légumes en serre, l’augmentation de la production et de la commercialisation de produits de substitution, la mise en place de contingents tarifaires pour 30 000 tonnes de viande de poulet en août et l'importation de cinq millions d'œufs à couver.