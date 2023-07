USS Kentucky à Busan : Séoul fait état d’une mesure défensive légitime

Photo : YONHAP News

Séoul a réagi au communiqué du ministre nord-coréen de la Défense, selon lequel l’arrivée à Busan de l’USS Kentucky « peut correspondre à une condition d’utilisation de l’arme atomique ».Effectivement, le ministère sud-coréen de la Défense a rétorqué qu’« il s’agit juste d’une mesure défensive en réponse aux menaces nucléaire et balistique que le Nord multiplie ». Avant d’ajouter que celui-ci est « le seul Etat à avoir établi une législation lui permettant de mener une frappe atomique préventive illégale, à effectuer à cet effet des exercices militaires et à répéter des menaces d’attaque nucléaire contre l’alliance sud-coréano-américaine ».Le ministère en a profité pour rappeler l’engagement de Séoul et Washington pris lors de la première réunion, mardi, de leur groupe consultatif nucléaire (NCG). Les deux nations ont alors réaffirmé que toute attaque atomique de Pyongyang contre leur alliance devrait faire face à une réaction immédiate, écrasante et décisive. Le Sud a alors mis en garde une nouvelle fois le régime de Kim Jong-un sur sa potentielle fin.Selon le ministère, le royaume ermite n’obtiendra aucune concession de la part de son voisin du Sud et des Etats-Unis, en contrepartie de son programme atomique ou de ses menaces. Le régime communiste doit donc réaliser que ceux-ci ne feront que l’isoler davantage, voire l’appauvrir. Dans la foulée, Séoul a de nouveau exhorté Pyongyang à s’engager rapidement dans la voie de la dénucléarisation.