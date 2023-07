USS Kentucky à Busan : Washington contredit Pyongyang

Photo : YONHAP News

La réaction de Washington ne s’est pas fait attendre, elle non plus, après que la Corée du Nord a protesté contre l’envoi de l’USS Kentucky dans les eaux sud-coréennes.Le département de la Défense a réaffirmé hier que c’était une mesure prise avec prudence face aux actes de Pyongyang et qu’elle s’inscrivait dans le cadre de la déclaration de Washington, signée en avril, entre les présidents sud-coréen et américain. Ce texte prévoit notamment la création du groupe consultatif nucléaire (NCG) devant favoriser le déploiement des sous-marins, porte-avions et autres bombardiers américains à capacité nucléaire.Selon le Pentagone, les deux alliés déploient des efforts pour protéger leurs peuples contre la menace nord-coréenne d’user des armes atomiques.Dans un point de presse, sa porte-parole adjointe Sabrina Singh a elle aussi précisé que la réaction du pays communiste n’était pas utile et que l’escale du sous-marin à Busan était déjà programmée depuis la visite d’Etat de Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis il y a trois mois.