Fortes pluies : 2 200 personnes évacuées sont toujours dans des abris temporaires

Photo : YONHAP News

Le nombre total d'individus évacués, issus de 140 villes, comtés et districts, est de 17 940. Parmi eux, 2 200 ne sont toujours pas retournés à leur domicile et demeurent dans des installations temporaires telles que des centres pour personnes âgées, des centres municipaux, des écoles ou chez leurs proches. Ces chiffres, datant de ce matin 6h, ont été annoncés par le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Le bilan humain de ces pluies torrentielles qui ont débuté le 9 juillet dernier fait état, à l'heure actuelle, de 46 morts, quatre portés disparus et 35 blessés.Les dommages aux installations privées s'élèvent à 1 175, tandis que ceux aux installations publiques à 1 169. Plus de 700 maisons ont été inondées ou ravagées. De nombreux cas d'inondation de terres agricoles et d’endommagement de routes, de digues et de rivières ont été recensés. Le système d’évacuation des eaux usées a également été durement touché par endroit, avec une centaine de cas signalés.Le rétablissement de la situation est en cours. Actuellement, 57 % des cas de dommages aux installations privées et publiques ont été réparés en urgence. Quant à la circulation ferroviaire qui a été perturbée par la dégradation des voies, elle commence à reprendre son fonctionnement normal.Selon le Korail, l’entreprise publique sud-coréenne des chemins de fer, les KTX, les trains à grande vitesse, ont commencé à rouler à leur vitesse habituelle depuis hier. Et aujourd’hui, la circulation des trains ordinaires et celle de la ligne à grande vitesse SRT ont également été relancées.Des contrôles de sécurité sur toutes les lignes du pays ont été effectués avant la reprise des opérations. Cependant, certaines nécessitant de longs travaux de réparation ne sont pas concernées. Et dans les sections vulnérables, les trains peuvent circuler à une vitesse réduite pour des raisons de sécurité. Le Korail prévoit aussi de procéder à des inspections supplémentaires, en collaboration avec des experts externes, des voies sur les ponts et près des rivières.