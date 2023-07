Timothy Haugh : les piratages de Pyongyang représentent une menace pour la sécurité américaine

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, Timothy Haugh, choisi par Joe Biden pour diriger l’Agence nationale de la sécurité (NSA), s’est présenté hier devant la commission des forces armées du Sénat dans le cadre de son audition de confirmation.Interrogé alors sur l’ampleur des piratages informatiques de la Corée du Nord, il a répondu ne pas disposer des chiffres concrets là-dessus, mais être au courant que celle-ci récolte des cryptomonnaies et autres actifs numériques via les hackings, et les utilise pour développer des armes.Selon ce candidat à la tête de l’agence de renseignement, le fait que le régime de Kim Jong-un blanchit l’argent ainsi volé par le biais des plateformes d’échanges chinoises constitue une menace pour la sécurité américaine.Les USA continuent de considérer les piratages de Pyongyang, Moscou et Pékin comme la principale menace pour leur sécurité.