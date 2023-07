Prix à la production : baisse pour le troisième mois consécutif

Photo : YONHAP News

En juin, l'indice des prix à la production, notamment ceux des produits manufacturés, a diminué pour le troisième mois consécutif. Selon la Banque de Corée (BOK), il s'est établi à 119,84. Il s’agit d’une baisse de 0,2 % par rapport au mois précédent et d’un chiffre inférieur à celui d’avril et de mai, voire même à celui de juin 2022. Cette contraction est la première depuis novembre 2020.Selon Seo Jeong-seok, responsable de l'équipe des statistiques des prix à la BOK, les prix à la production de juin ont baissé en raison de la chute des tarifs des produits manufacturés tels que le pétrole, ceux chimiques et les métaux de base, malgré la hausse des coûts de l'électricité et du gaz.L’indice des prix de l'offre intérieure, qui mesure les fluctuations des prix des biens et services domestiques incluant les produits importés, a baissé de 1,3 % par rapport au mois précédent. Cela est dû notamment au recul simultané des coûts des matières premières, des produits intermédiaires et de ceux finaux, de 7,5, 1 et 0,3 % respectivement.De son côté, l’indice des prix de la production totale, incluant les ressources destinées à l'exportation, a également reculé de 0,8 % en juin par rapport à mai. Les produits manufacturés, agricoles, sylvicoles et halieutiques ont contribué à cette baisse.Concernant les prévisions pour le mois de juillet, toujours selon Seo, suite à une légère augmentation des cours du pétrole et aux pluies torrentielles, les prix des produits agricoles devraient monter.