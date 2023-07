Journée de la libération : Yoon envisagerait une grâce présidentielle

Photo : YONHAP News

Le 15 août, c’est la Journée de la libération en Corée du Sud. A l’approche de cette date, le président de la République envisagerait d’accorder une grâce spéciale à un certain nombre de personnes. C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui un haut responsable du camp au pouvoir au cours d’un entretien téléphonique accordé à l’agence de presse Yonhap.Si cette amnistie a lieu, cela sera la troisième depuis l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol. Les deux premières se sont déroulées le 15 août 2022 et lors du Nouvel an 2023.Parmi les bénéficiaires pourraient figurer des hauts responsables de l’ancienne administration de Park Geun-hye. Ces derniers sont punis pour avoir été impliqués dans un immense scandale de trafic d’influence qui a conduit à la destitution de la locataire de la Cheongwadae.Par ailleurs, le chef de l’Etat semble avoir annulé ses projets de vacances d’été afin de se concentrer sur la gestion des récentes averses meurtrières à travers le pays. Il prévoyait au départ de partir la première semaine d’août.