Kim Gunn et Sung Kim : Pyongyang attribue la montée des tensions dans la péninsule aux autres

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen et son homologue américain ont exprimé aujourd’hui leurs profonds regrets face aux propos du régime nord-coréen qui attribue aux autres l’élévation des tensions dans la péninsule coréenne.Lors de leur réunion, tenue à Nagano, au Japon, Kim Gunn et Sung Kim ont accusé Pyongyang d’exacerber, ces derniers jours, les tensions dans la région avec des bravades nucléaire et balistique illicites. Ils l'ont exhorté ensuite à quitter le mauvais chemin le plus vite possible pour revenir à la table des négociations. Ils ont, par ailleurs, estimé que les deux alliés consolidaient leurs efforts pour renforcer la posture de dissuasion et de défense sud-coréano-américaine à travers leur groupe consultatif nucléaire (NCG).En outre, les deux hommes sont convenus de renforcer la solidarité avec la communauté internationale, et ce pour démontrer au royaume ermite que le développement de son programme atomique et les provocations ne lui assureront rien. Dans ce cadre, ils prévoient de poursuivre la communication avec la Chine, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu et a une influence importante sur la Corée du Nord.Les représentants sud-coréen et américain ont également décidé de renforcer leur collaboration visant à bloquer les sources des fonds nord-coréens utilisés pour développer des armes nucléaires et balistiques.