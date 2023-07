Le dernier film de Eom Tae-hwa, « Concrete Utopia », a été invité dans la section Orbita au 56e Festival international du film fantastique de Sitges. Il s’agit d’un des plus grands festivals spécialisés dans les films fantastiques et d'horreur avec celui de Bruxelles, en Belgique, et celui de Fantasporto, au Portugal.Cette œuvre de 130 minutes raconte l’histoire des résidents d'un complexe d'appartements à Séoul qui devient le seul non détruit suite à un séisme. Le personnage principal est interprété par le célèbre acteur Lee Byung-hun.Avant de rencontrer cet automne les amoureux du 7e art sud-coréen en Catalogne, le film sortira d’abord en Corée du Sud le 9 août.