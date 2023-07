Parlement : suspension de l’audition de confirmation du candidat au poste de ministre de la Réunification

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, l’audition de confirmation de Kim Young-ho au poste de ministre de la Réunification a eu lieu aujourd’hui. Cependant, le rassemblement a été suspendu une heure après sa tenue, en raison d’un affrontement tendu entre la majorité et l’opposition autour du manque de documents déposés par le candidat.Les députés de l’opposition ont répété que sans papiers nécessaires, cette audience ne pourrait jamais avancer. D’après Lee Yong-seon du Minjoo, la première force de l’opposition, Kim a refusé de remettre des données sur plusieurs milliers de vidéos qu’il avait effacées récemment de sa chaîne YouTube, en disant qu’il fallait au moins un mois pour les restaurer. Mais, toujours selon Lee, Google Korea a déclaré que les clips pouvaient être immédiatement restitués. Il a ensuite demandé au candidat de les présenter, s’il n’a pas l’intention de détruire des preuves. Son collègue Park Hong-keun a critiqué, de son côté, le professeur de l'université des femmes Sungshin de ne pas avoir remis les documents personnels, au sujet de sa famille et de lui-même.Kim Seok-ki du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a rétorqué toutefois qu’il n’était pas approprié de demander des informations excessives sur la famille. Ha Tae-keung du PPP a, quant à lui, affirmé que le candidat avait remis 2 146 documents, soit 1 127 de plus que son prédécesseur Lee In-young. Avant d’ajouter que, s’il ne s’agit de pas de renseignements à présenter obligatoirement sur le plan juridique, on ne peut forcer quiconque à fournir des papiers liés à ses proches.