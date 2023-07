Exportations vers la Chine : un tiers de la chute est dû à la baisse de la compétitivité

Photo : YONHAP News

Selon un rapport publié aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), les exportations vers la Chine ont reculé de 26 % au cours des six premiers mois de l’année, en glissement annuel. Quant à la part du marché des marchandises sud-coréennes dans l’empire du Milieu, elle est passée de 9,7 % en 2018 à 6,2 % au premier semestre 2023.65 % de cette chute s'expliquent par la contraction de la demande intérieure chinoise. Pour cette raison, la BOK a prévu qu’en dépit de la relance de l’industrie des semi-conducteurs, les ventes sud-coréennes vers le pays voisin ne retrouveraient que 65 % de leur niveau d’autrefois.Heureusement, les exportations sud-coréennes vers les Etats-Unis et l’Europe se portaient bien. Celles vers les premiers ont occupé notamment 17,9 % de l’ensemble des ventes sud-coréennes à l’étranger, seulement 1,7 point de moins que celles vers la Chine. Par ailleurs, certains produits ont trouvé d’autres débouchées que l’empire du Milieu. En effet, les produits pétrochimiques et les batteries ont vu leurs ventes croître en Australie, aux USA et à Singapour.