Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne masculine de football a conservé sa 28e place au classement FIFA, mis à jour hier.Les guerriers de Taegeuk étaient passés du 27e rang en avril au 28e en juin. Et ils se sont maintenus à la même place ce mois-ci. Quant aux autres pays de la Confédération asiatique de football (AFC), le Japon s’est situé à la 20e place. Il est suivi par l’Iran (22e) et l’Australie (27e).L’Argentine, victorieuse du dernier Mondial, est toujours en tête du palmarès devant la France, le Brésil, l’Angleterre et la Belgique, dans l’ordre. La Corée Nord, elle, se retrouve à la 115e position.