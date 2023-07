Météo : de fortes températures qui s’accompagnent de rayons UV jugés dangereux sur la plupart de la Corée

Photo : YONHAP News

C’est jungbok en Corée du Sud, la deuxième période la plus chaude de l’été. A l’exception des régions de la côte est et de l’île méridionale de Jeju, le pays du Matin clair a subi de nouvelles fortes chaleurs ce vendredi sur l'ensemble du territoire, avec des températures ressenties allant au-delà des 33°C en raison de la forte humidité.Dans les villes principales, comme Séoul, Incheon, ou encore Busan, la matinée a commencé avec des valeurs oscillant entre 24 et 26,5°C. Météo-Corée a prévu pour l’après-midi un mercure grimpant jusqu'à 34°C. C’est le cas pour la capitale, qui sera suivie de très près par Gwangju et Daegu avec 33°C. Incheon observera 31°C et Ulsan et Busan 29°C, entre autres.Au vu du temps caniculaire, Météo-Corée a recommandé aujourd'hui aux habitants d’éviter de s’exposer aux rayons du soleil, au risque d’avoir des brûlures. L'éblouissant ensoleillement a parfois été atténué par des nuages passagers et de brèves averses ont eu lieu dans certaines régions.De la pluie est attendue sur tout le pays à partir de samedi. Les quantités d'eau seront certes moindres comparées aux récentes intempéries, mais l’intensité des précipitations sera forte. Des mesures de précautions seront alors mises en place pour prévenir les potentiels dégâts. Des orages et du tonnerre devraient également éclater dans les prochains jours, surtout dans la partie intérieure du pays.