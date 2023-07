JCS : la Corée du Nord a lancé plusieurs missiles de croisière vers la mer Jaune

Photo : YONHAP News

L'état-major interarmées coréens (JCS) a annoncé ce matin qu'un certain nombre de missiles de croisière ont été lancés en mer de l'Ouest vers 4 heures du matin le 22 juillet.Les caractéristiques détaillées sont actuellement en cours d’analyse par les autorités de renseignement sud-coréennes et américaines.Le JCS a souligné qu’il maintenait une posture de préparation totale tout en coopérant étroitement avec les États-Unis et en maintenant un état de surveil-lance et de vigilance renforcé.À noter que la Corée du Nord a fait montre de sa force militaire trois jours après son lancement de deux missiles balistiques à courte portée en mer de l'Est, le 19 juillet.Il s’agit de la quatrième démonstration de force avec des missiles de croisière effectuée par l’État ermite depuis le début de l’année : les précédents avaient été tirés le 22 mars depuis la région de Hamheung, dans la province du Hamgyong du Sud.La Corée du Nord avait alors affirmé qu'elle s'entraînait en vue d’une mission de frappe nucléaire tactique et que les missiles étaient équipés d'une ogive d'essai simulant une ogive nucléaire.Le pays ermite a relevé le niveau de menace après avoir vivement critiqué la première réunion du Groupe consultatif sur le nucléaire (NCG) le 18 juillet, déclarant que l’arrivée du sous-marin nucléaire stratégique américain Kentucky à Busan « tombait sous le coup des conditions d'utilisation des armes nucléaires ».