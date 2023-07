Colis internationaux suspects : le ministère des Affaires étrangères fait appel à Pékin

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a demandé à Pékin un examen rapide des faits et une explication concernant les colis mystérieux envoyés depuis son territoire dans chaque coin du pays du Matin clair. C’est ce qu’a annoncé dimanche le ministère. Selon ce dernier, les autorités chinoises ont promis de pleinement coopérer.Pour rappel, jeudi dernier, dans un établissement pour personnes handicapées, à Ulsan, dans le sud-est du pays, trois personnes ont ouvert un colis international provenant de Taïwan et ont souffert de vertiges et de difficulté respiratoire, avant d’être transférées à l’hôpital. Mais ce cas n'est pas isolé. Depuis, d'autres se sont en effet succédé dans tout le pays.La Mission de Taipei en Corée du Sud a fait savoir, de son côté, que le premier lieu d’expédition de ces colis était la Chine. Avant d’ajouter que ces derniers étaient passés ensuite par Taïwan, puis avaient atteint la Corée du Sud.Le Bureau de la sécurité nationale (NSO) a tenu hier une réunion pour discuter de ces enveloppes jaunes. Selon l’Agence nationale de la police (ANP), 2 058 cas de colis non commandés ont été signalés entre jeudi dernier et dimanche, 17 h.