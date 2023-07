Fortes pluies : la classe politique reste concentrée sur les inondations

Photo : KBS News

Le week-end dernier, des pluies torrentielles se sont encore abattues sur la Corée du Sud, obligeant le Parti du pouvoir du peuple (PPP) à annuler une réunion pour discuter des mesures de prévention relatives aux précipitations persistantes. Le Premier ministre, Han Duck-soo, qui s'est rendu immédiatement sur les lieux des glissements de terrain au mont Umyeon, à Séoul, a mis l'accent sur la sauvegarde des vies.Le parti présidentiel poursuit aujourd’hui ses activités de bénévolat pour la deuxième semaine consécutive. Plus de 300 personnes, dont le chef du groupe parlementaire, les députés et les conseillers, visitent la ville sinistrée de Cheongju, dans la province de Chungcheong du Nord. Le personnel politique prévoit aussi de rendre hommage aux victimes de la catastrophe du tunnel d'Osong.Par ailleurs, le Minjoo, la première force de l’opposition, a annoncé la présentation d’un paquet de lois visant à améliorer les mesures de prévention des catastrophes naturelles. Son contenu comprend l'adaptation du manuel des catastrophes aux changements climatiques, le partage des images de tunnels via des vidéosurveillances entre les institutions gouvernementales et l'ajustement des subventions de secours selon l'inflation.Cependant, quatre députés du Minjoo ont créé un tollé en partant au Vietnam hier pour une rencontre avec les présidents des parlements vietnamien et laotien. Certains ont souligné le caractère inopportun de cette visite au vu de la situation.Les partis au pouvoir et d'opposition ont prévu de traiter conjointement une vingtaine de projets de loi, qui seront soumis à l'assemblée générale le 27 juillet.