Missiles de croisière nord-coréens : Pyongyang persiste après le départ de l’USS Kentucky

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré de nouveau plusieurs missiles en mer Jaune vers 4 heures du matin le 22 juillet, après que le sous-marin nucléaire stratégique américain Kentucky a quitté la péninsule la veille.Ce tir est survenu seulement trois jours après le lancement de deux missiles balistiques à courte portée en mer de l'Est. Les détails, tels que le nombre de missiles, la distance de vol et le lieu du lancement, n’ont pas été communiqués. Les engins seraient des missiles de croisière Hwasal-1 et Hwasal-2, développés par le royaume ermite. Ce dernier affirme qu’il s’agit d’un petit modèle capable d’être équipé d’ogives nucléaires stratégiques, tout en permettant une meilleure précision que les missiles balistiques.Pour rappel, par la voie d’un discours publié le 20 juillet au nom du ministre nord-coréen de la Défense, Pyongyang a déclaré que l’arrivée du l’USS Kentucky à Busan « tombait sous le coup des conditions d'utilisation des armes nucléaires ».Yang Moo-jin, professeur à l’Université des études nord-coréennes, estime que le régime de Kim Jong-un cherche à montrer sa volonté d’action et sa capacité de faire feu le premier, quels que soient l’heure et le lieu de tir.Du côté sud-coréen, le Bureau de la sécurité nationale (NSO) a organisé samedi dernier une réunion pour faire le point sur la politique de réponse de l’armée. Mark Milley, chef d'état-major américain, a averti, dans un entretien accordé à la presse japonaise, que les menaces nucléaire et balistique nord-coréennes étaient on ne peut plus réels, sans exclure la possibilité que la péninsule tombe dans un état de guerre dans quelques jours, selon les circonstances.