Le ministère de la Réunification devrait faire l’objet d’une restructuration massive

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification devrait subir une restructuration de taille, la plus grande depuis celle qui avait été entreprise lors de l’entrée en fonction de l’ex-président Lee Myung-bak en 2008. Il devrait notamment être réduit de manière importante. Il était prévu que ce service exécutif soit aboli avant le début du mandat de Lee, mais le nouveau chef de l’État s’était contenté de réduire le nombre du personnel de 28 %, à 210 employés. Alors que cette réforme s’était limitée au ministère, celle à venir concernera non seulement ce dernier, mais également les organismes affiliés.Plus de trois départements, dont l’activité a considérablement diminué sur fond de refroidissement des relations intercoréennes, feront l’objet du plan de restructuration. La direction de la planification des politiques de coopération intercoréenne du ministère et ses institutions, telles que le bureau du dialogue intercoréen et celui de transit intercoréen, devraient être visées par le projet.Le ministère et ses institutions comptent actuellement 610 employés. Citant un haut officiel du ministère, plusieurs journaux ont rapporté que cette réforme consistait essentiellement à diminuer le nombre du personnel de 150. Cependant, le ministère de la Réunification a déclaré, samedi dernier, qu’aucun détail n’avait encore été décidé. Kim Young-ho, le candidat à sa tête, a lui aussi nié ces affirmations.