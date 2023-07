L'UNC entame des pourparlers avec la Corée du Nord pour l'extradition de Travis King

Le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) a entamé des négociations avec la Corée du Nord dans la Zone de sécurité commune (JSA) pour l'extradition de Travis King, un soldat américain âgé de 23 ans, présent en Corée du Nord.Lors d'une interview accordée au Times samedi dernier, le vice-commandant de l'UNC, le lieutenant général Andrew Harrison, a déclaré être en contact avec l'armée nord-coréenne et entretenir des discussions continues par le biais de la JSA. Des messages ont notamment été transmis via un téléphone direct, surnommé le « téléphone rose ». Il a été rapporté que les deux parties communiquent deux fois par jour, en début et en fin de journée de travail.Concernant cette désertion du soldat King, Harrison a souligné que leur priorité absolue est de veiller à sa sécurité.Plus tôt, le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait révélé lors du forum sur la sécurité à Aspen, le 21 juillet dernier, que les États-Unis cherchaient à connaître sa localisation, sans toutefois avoir en leur possession des informations à partager.Le 17 juillet, le soldat de deuxième classe, Travis King, avait été détenu à Séoul durant près de deux mois pour plusieurs accusations de violence. Il avait été prévu qu’il se rende au Texas, aux États-Unis, pour y être soumis à une sanction disciplinaire. Cependant, après avoir pris la fuite alors qu’il se trouvait à l'aéroport d'Incheon, il a franchi la frontière vers le Nord.Selon un document interne de l'armée américaine obtenu par un média local, « The Messenger », King avait déjà annoncé à ses commandants, lors de son arrestation l'année dernière, qu'il ne retournerait ni à sa base ni à son pays natal. Selon le Times, il pourrait subir une enquête approfondie par la Corée du Nord en tant qu'espion présumé.