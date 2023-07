Plus de 60 % des salariés sud-coréens hésitent à partir en vacances d’été

Photo : YONHAP News

Plus de 100 millions de personnes devraient partir en vacances cet été, mais plus de 60 % des employés sud-coréens craignent de ne pas pouvoir se le permettre par manque de moyens.Selon les prévisions publiées par l’Institut des transports de Corée (Koti), le nombre de voyageurs estivaux prenant leurs congés entre le 25 juillet et le 15 août devrait augmenter de 13,8 % par rapport à la même période de l’année dernière. Cependant, une enquête menée par un groupe civique, du 9 au 15 juillet, auprès de 1 000 employés adultes, révèle que seuls 43,9 % d’entre eux prévoient de partir en vacances.Alors que 36,3 % des sondés n’ont pas encore pris leur décision, 19,8 % des personnes interrogées ont répondu avoir renoncé à partir, et 61,9 % de ces deux derniers groupes ont évoqué un « manque de moyens économiques » comme raison principale.Les employés travaillant en CDD ou pour une entreprise de moins de cinq salariés, avec une faible rémunération, sont encore plus nombreux à devoir faire une croix sur leurs vacances.