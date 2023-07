Le cardinal Lazarus You et le pape François prient pour les sinistrés des inondations

Photo : YONHAP News

Le cardinal sud-coréen Lazarus You Heung-sik a exprimé ses sincères condoléances aux victimes des récentes inondations. Lors d'une conférence de presse tenue samedi dernier au siège de l'archidiocèse de Séoul, You a adressé ses pensées aux citoyens ayant perdu la vie, en particulier à ceux qui ont péri dans le tunnel d'Osong. Il a également fait savoir que le pape François priait pour les âmes des défunts et pour la société sud-coréenne tout entière.En réponse aux questions des journalistes sur la position du Vatican à l’égard de la Corée du Nord, le préfet a réaffirmé avec conviction le soutien du Saint-Père, qui n’a cessé de contribuer à soulager la souffrance causée par la séparation des deux Corées. Le cardinal a aussi évoqué les efforts déployés par les diplomates du Vatican pour rendre possible une éventuelle visite du pape en Corée du Nord. Afin de concrétiser cette rencontre, les diplomates travaillent de concert avec des représentants nord-coréens et chinois.Le message du pape, rédigé et signé de sa propre main en commémoration du 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée, sera dévoilé le 27 juillet à 15 heures.