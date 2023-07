L’industrie sud-coréenne de la défense connaît une forte croissance

Photo : YONHAP News

L’industrie sud-coréenne de la défense est en plein essor, même si l’instabilité politique mondiale, en particulier la guerre en Ukraine et le conflit entre la Chine et les États-Unis, pèse lourdement sur l’économie du pays.En effet, deux avions de chasse légers fabriqués en Corée du Sud ont atterri le 11 juillet en Pologne. Pour rappel, Séoul avait signé un contrat d’exportation de 48 FA-50 avec Varsovie en septembre dernier. Il est rare que des avions de combat soient livrés dix mois seulement après leur commande. Un tel délai rapide est l’un des points forts de l’industrie d’armement sud-coréenne.Les exportations d’armes « made in Korea » devraient croître dans un contexte où les principaux pays cherchent à augmenter l’armement en raison de la guerre en Ukraine. Elles restaient aux alentours de 3 milliards de dollars chaque année, mais ont bondi l’année dernière à 17,3 milliards de dollars. Le chiffre devrait encore augmenter suite à un nouveau contrat avec la Pologne et des commandes des pays voisins de la Russie.Les puissants européens émergent eux aussi comme des clients potentiels du pays du Matin clair. Lors du dernier sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), ses membres ont en effet décidé de consacrer au moins 2 % de leur PIB aux dépenses de défense.Contrairement au passé, les exportations d’armes produisent des bénéfices à long terme. D’après Jang Won-joon, chercheur à l’Institut de Corée pour l'économie industrielle et le commerce (KIET), une arme peut être utilisée jusqu'à 30 à 50 ans, avant d’être vendue sur le marché secondaire.