Colis internationaux suspects : plus de 2 000 cas signalés pendant 5 jours

Photo : YONHAP News

Plus de 2 000 courriers internationaux suspects ont été signalés depuis jeudi dernier, après qu’un colis mystérieux a été envoyé dans un établissement pour personnes handicapées, à Ulsan, dans le sud-est du pays.La police a reçu 2 141 signalements au total, 668 dans la province de Gyeonggi, 530 à Séoul et 101 dans la province de Gyeongsang du Nord, mais elle n’en a récupéré que 679, les autres n’ayant pas été considérés comme pertinents.Il s’est avéré que la plupart de ces colis étaient vides ou contenaient des cure-dents ou des produits cosmétiques. Le lieu d’expédition enregistré est Taïwan dans la majorité des cas, mais la police a déclaré que ces enveloppes ont été expédiées depuis la Chine avant de passer par Taïwan et d’arriver en Corée du Sud.Aucune substance nocive n’a pourtant été détectée dans ces colis. Les policiers présument qu’il s’agit d’une arnaque connue sous le nom de « brushing », laquelle consiste à envoyer de fausses commandes pour les enregistrer comme étant de véritables ventes. La Korea Post a décidé d’interdire l’entrée des courriers internationaux de même type jusqu’à ce que leur risque soit pleinement évalué. Quant aux colis déjà arrivés en Corée, ils seront livrés à la condition qu'ils ne présentent aucun danger.La police recommande, de son côté, de ne pas ouvrir les enveloppes jaunes ou noires provenant de Taïwan et de les signaler.Par ailleurs, selon une conclusion provisoire établie aujourd’hui par le gouvernement, les courriers internationaux non commandés ne relèvent pas d’un acte terroriste, ce qui été confirmé par le Centre national de lutte contre le terrorisme (NCTC).