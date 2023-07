Intelligence artificielle : LG et Naver présentent leurs agents conversationnels

Photo : KBS News

LG et Naver se lancent sur le marché de l’intelligence artificielle conversationnelle avec leurs propres modèles, intensifiant la concurrence que se livrent déjà plusieurs grandes entreprises internationales. Après Microsoft (ChatGPT) et Google (Bard), Apple présentera elle aussi un modèle de langage similaire à ChatGPT, l’année prochaine.Selon Kim Jae-cheol, professeur au KAIST, l’Institut coréen de sciences et de technologies, les firmes pensent pouvoir avancer vite malgré un manque de technologies, notamment grâce à une base clientèle conséquente.LG a dévoilé récemment un modèle d’IA, « Exaone 2.0 », destiné aux experts, permettant de réduire considérablement la période d’étude dans les domaines des nouvelles matières et des technologies biologiques. Ce modèle se base sur 45 millions de brevets et de mémoires, ainsi que sur 350 millions d’images. Han Se-hui, chercheuse à l’institut d’étude de l’IA chez LG, explique que l’IA est désormais en mesure d’aider les scientifiques à accélérer leur travail, notamment en trouvant des matières nécessaires et en dressant un plan dans le cadre de projets de recherche.Naver prévoit lui aussi de présenter son modèle d’IA, « HyperCLOVA X », le mois prochain. Son système a été développé à l’aide de ressources en coréen, parmi lesquelles des articles publiés depuis 50 ans ainsi que des articles écrits sur les blogs sur une période de neuf ans. Seong Nak-ho, responsable des technologies d’IA à hyper-échelle à Naver Cloud, s’attend à ce que ce système soit utilisé dans divers domaines, y compris la logistique, la construction et l’éducation.