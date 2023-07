Les hauts diplomates sud-coréen, américain et japonais discutent du renforcement de la coopération

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais ont discuté aujourd’hui du prochain sommet trilatéral, prévu en août aux États-Unis, et des moyens de renforcer la coopération entre les trois alliés.Durant leur échange téléphonique, Jang Ho-jin, Wendy Shermen et Takeo Mori sont convenus que le sommet à venir constituerait un moment déterminant dans le renforcement de la coopération trilatérale et ont décidé de collaborer étroitement pour faire de cet événement un succès.Par ailleurs, les trois hauts diplomates ont dénoncé les récents tirs de missiles du pays ermite, déclarant qu’ils créeraient une condition stratégique permettant au régime de Kim Jong-un de reprendre le chemin vers la dénucléarisation. Les représentants des trois nations se sont aussi accordés à déployer des efforts pour que la communauté internationale respecte les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et pour consolider la coopération en matière de droits de l’Homme en Corée du Nord.